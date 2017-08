Neill Blomkamp chciałby nakręcić film o Iron Manie

Jeśli chodzi o czwartą fazę kinowego uniwersum Marvela, na razie ogłoszono jedynie, że w jej ramach premierę będą miały druga częśći trzecia część. Gdyby jednak Marvel postanowił nakręcić czwartego, to ma już jednego chętnego reżysera. Neill Blomkamp , twórca, został zapytany na Twitterze przez fana, o którym bohaterze Marvela chciałby nakręcić film, gdyby dostał taką szansę., napisał reżyser.Taki obrót spraw wydaje się jednak chwilowo mało prawdopodobny. Blomkamp jest obecnie zajęty realizacją swoich krótkometrażówek dla Oats Studios. Twórca nie ma też dobrych doświadczeń z realizacją dużych kinowych franczyz. Kiedy dostał klucze do serii o Obcym i zaczął szykować się do realizacji, pojawił się Ridley Scott i zabrał mu zabawki, by sam mógł nakręcićNie wiadomo też, jaka przyszłość czeka postać Tony'ego Starka i grającego go Roberta Downeya Juniora . Wiemy, że pojawi się on w. Co dalej? Nawet jeśli bohater Downeya przeżyje starcie z Thanosem, możliwe, że aktor uzna po prostu, iż ma już wystarczająco dużo pieniędzy. Nie wiadomo, czy Marvel podjąłby się ryzykownego kroku obsadzenia nowego aktora w roli Iron mana.Myślicie, że Blomkamp sprawdziłby się jako reżyser filmu Marvel Studios?