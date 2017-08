Netflix bez produkcji Disneya

Ceny akcji Netfliksa na giełdzie w Nowym Jorku poszły we wtorek ostro w dół. Dlaczego? Ponieważ platforma otrzymała spory cios ze strony Disneya. Otóż Bob Iger, szef studia ogłosił, że produkcje Disneya już wkrótce znikną z Netfliksa i innych platform.Skąd taka decyzja? Disney chce bowiem w 2019 roku wystartował z własną platformą wideo. W tym celu koncern zakupił już firmę BAMTech, która zajmuje się tworzeniem technologii streamowania. Wydał na to 1,58 mld dolarów.Szczegóły dotyczące nowej platformy nie są na razie znane. Iger jednak już zadeklarował, że jeśli jakiś film firmowany jest logiem Disneya lub Pixara, to będzie wyłącznie dostępny właśnie na niej.Koncern nie podjął jednak jeszcze decyzji, co zrobi z widowiskami Marvela i cyklem "Gwiezdnych wojen". Nowa inicjatywa nie odbije się negatywnie na współpracy Disneya z Hulu (w którym studio ma udziały) i wieloletnia umowa z tą platformą pozostanie w mocy.