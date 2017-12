Netflix gwiazdy - sezon 2017

Początek roku to okres, który często wiąże się ze zmianami i robieniem planów na przyszłość. Hrabia Olaf, którego życie diametralnie się odmieniło w momencie, gdy stał się opiekunem trójki osieroconych dzieci, to doskonały przykład tego, jak podchodzić do nowych wyzwań. Olaf obmyślił plan na to, jak wykorzystać to, co dał mu los i wytrwale dążył do jego realizacji. Wymagało to od niego wielu poświęceń i pomysłowości, dzięki czemu niestrudzony Hrabia idealnie motywował nas w pierwszych miesiącach 2017 roku. Oczywiście postać Hrabiego (jak i jego obecność w tym zestawieniu) należy traktować z przymrużeniem oka, ale może właśnie ten czarny humor sprawił, że Seria niefortunnych zdarzeń była serialem, którym w długie styczniowe wieczory najbardziej lubiliśmy się delektować.Hannah Baker to główna bohaterka jednego z najbardziej wzruszających seriali mijającego roku. Jej tragiczna historia sprawiła, że wielu z nas zrozumiało, iż efekt motyla to nie tylko naukowa teoria. Lekki trzepot skrzydeł może wywołać burzę piaskową, a nasze z pozoru niewiele znaczące gesty (lub ich brak) mogą mieć katastrofalne skutki. Hannah złamała pewne tabu i sprawiła, że zaczęliśmy starać się lepiej zrozumieć innych, a także zbliżyliśmy się do siebie. Nie potrzebujemy przecież żadnego konkretnego powodu, żeby być dla siebie dobrymi (i nie tylko na wiosnę).Wiosną tego roku rudowłosa dziewczynka z Zielonego Wzgórza zarażała nas pozytywną energią i udowadniała, że każdy dzień może być przygodą. Ci, którzy nie mogli spędzić majówki za miastem wybrali się wraz z nią w podróż do czasów beztroskiego dzieciństwa. Ania, nie Anna to ponadczasowa opowieść, która sprawia, że nawet w deszczowe dni robiło nam się ciepło na sercu. Jej główna bohaterka pokazała nam, że dziewczynki mogą robić to samo co chłopcy, a nawet więcej, stając się tym samym inspiracją dla każdej innej małej Ani i dorosłej Anny.Letnie, ciepłe dni chętnie spędzamy z przyjaciółmi. Większość z nas widuje się po to, by wspólnie odpocząć w plenerze lub wybrać się na rowerową przejażdżkę. Inni, tak jak Diabeł z Hells Kitchen, przemądrzała pani detektyw Jessica Jones, praworządny były skazaniec Luke Cage oraz dzieciak ze świecącą pięścią Iron Fist, spotykają się po to, by ratować świat. Oglądanie przygód tej paczki zapewnia tyle emocji, co wakacyjne sporty wodne. Niestety to co dobre szybko się kończy, bo Defendersi znaleźli się także w czołówce seriali, które pochłanialiśmy najszybciej oglądając po kilka odcinków dziennie. Ale przecież od czego, jeśli nie binge-racingu, są wakacje?Niedziela 29 października była dniem, kiedy najwięcej z nas oglądało Netflix. Niesprzyjająca aura za oknem i zbliżające się Halloween idealnie zbiegło się z premierą drugiego sezonu Stranger Things. Tak bardzo nie mogliśmy doczekać się dalszych przygód Jedenastki, że wielu z nas udało się pochłonąć wszystkie odcinki w 24 godziny od ich premiery (binge-racing), a rekordowo duża liczba posunęła się do... serialowej zdrady. Ktoś, kto wzbudza takie emocje zdecydowanie zasługuje na miano bohaterki tej jesieni. Dodatkowe punkty za jej odwagę i pokazanie nam, że przyjaźń i miłość są najważniejsze (być może przy oglądaniu trzeciego sezonu będziemy sobie wierniejsi).W okresie zabiegania przed świętami i wszystkimi goniącymi terminami przed końcem roku królowa pokazała nam, że można łączyć tytuł głowy Kościoła, głowy państwa, zwierzchnika sił zbrojnych i rządu oraz źródła sprawiedliwości z rolą siostry, córki, matki i żony. I mimo natłoku zajęć kazała nam pamiętać, że: Ci, którzy nie robią nic nie zapiszą się w historii. Ostatnie tygodnie to przecież ostatnia szansa, by jeszcze w tym roku zrobić to, co odkładaliśmy na później i bez wyrzutów sumienia móc spędzić Sylwestra w iście królewskim stylu!