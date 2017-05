Netflix i bracia Affleck uratują "Triple Frontier"?

Getty Images © Michael Buckner



Właśnie miały się rozpoczynać zdjęcia do thrillera sensacyjnego. Jak jednak informowaliśmy miesiąc temu, studio Paramount w ostatniej chwili z projektu zrezygnowało. Zaraz potem odeszły dwie gwiazdy: Tom Hardy Channing Tatum . Wydawało się wtedy, że jest to koniec marzeń o realizacji filmu. Teraz okazuje się, że projekt wciąż żyje.Jak podaje Deadline, filmem zainteresował się Netflix. Co więcej, platforma ma już idealnych kandydatów do ról zwolnionych przez Hardy'ego Tatuma . To Ben Affleck i jego brat Casey . W obsadzie cały czas pozostaje Mahershala Ali Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Akcja rozgrywa się tam, gdzie stykają się granice Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Miejsce to cieszy się złą sławą jako raj dla wszelkiej maści przestępców.jest w planach już od sześciu lat. Pierwotnie za kamerą miała stanąć Kathryn Bigelow . Wśród kandydatów do głównych ról wymieniani wtedy byli: Tom Hanks Reżyserem obecnej wersji będzie J.C. Chandor