Netflix jest już więcej wart niż Disney

24 maja 2018 roku będzie jedną z najważniejszych dat w historii Netfliksa. Po tym, jak cena za akcję na nowojorskiej giełdzie podskoczyła o 1,5% do 349,90 dolarów, wartość firmy wyniosła 152,6 mld dolarów. W ten sposób, zaledwie dzień po pokonaniu Comcastu, Netflix wyprzedził Disneya (który wczoraj wart był 151,8 mld dolarów).Wiele portali ogłosiło, że Netflix jest największą spółką medialną. Jest to jednak dość nieprecyzyjne sformułowanie i zależy od definicji spółki medialnej. Netflix nie może się bowiem równać z takimi gigantami jak Alphabet, Amazon, Apple czy AT&T (choć tego ostatniego ma szansę przegonić).Wczorajsze osiągnięcie Netfliksa to nie tylko efekt wzrostu cen akcji tej spółki, ale też spadku cen akcji Disneya. Koncern zanotował jednoprocentowy spadek spowodowany m.in. raportem sugerującym, że amerykański Departament Sprawiedliwości będzie miał mniej wątpliwości co do umowy przejęcia 20th Century Fox (i innych podmiotów 21st Century Fox) przez Comcast niż w przypadku umowy Foxa z Disneyem.Netflix narodził się 21 lat temu jako firma wysyłająca płyty DVD. Platformą streamującą filmy i seriale stał się w 2012 roku. Przełomem był debiut w 2013 roku serialu. Od początku tego roku akcje Netfliksa zdrożały o 74%.