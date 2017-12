Netflix stoczy "Wojnę starego człowieka"

Netflix nabył prawa do adaptacji serii powieściJohna Scalziego. Nie wiadomo na razie, czy doczekamy się serialu czy cyklu filmów na podstawie bestsellera.To opowieść rozgrywająca się w dalekiej przyszłości. Starsi obywatele Ziemi mają wybór: mogą spokojnie spędzić resztę swoich dni na błękitnej planecie, albo wstąpić do kolonialnej armii i dokonać transferu duszy w ciało prawie niezniszczalnych superżołnierzy. Bohaterem jest 75-letni wdowiec John Perry, który decyduje się na taki krok i rusza do walki z rasą kosmicznych agresorów. Wkrótce spotyka kobietę przypominającą jego zmarłą żonę i całe jego "nowe" życie wywraca się do góry nogami.Scalzi to trzykrotny laureat nagrody Hugo. Jego cykl uważany jest za jedną z najważniejszych, współczesnych powieści sci-fi.