Netflix szykuje swoje superbohaterskie uniwersum

Netflix wchodzi do biznesu superbohaterskiego. Platforma nabyła prawa do ekranizacji postaci z tzw. Extreme Universe, pieczę nad którym sprawuje Rob Liefeld , twórca postaci Deadpoola.Netflix zatrudnił już scenarzystę Akivę Goldsmana , który - podobnie jak miało to miejsce w przypadku jego pracy nad rozbudową serii- pokieruje zespołem pisarzy, którzy wspólnie stworzą projekt serii powiązanych ze sobą pełnometrażowych filmów.Na Extreme Universe składa się kilka serii utrzymanych w charakterystycznym krzykliwym stylu, który przyniósł sławę Liefeldowi w latach 90., ale z czasem stał się puentą środowiskowych żartów. Wśród postaci z uniwersum znajdziemy bohaterów o równie chwytliwych pseudonimach, co Brigade, Bloodstrike, Cybrid, Re-Gex, Bloodwulf czy Kaboom. Co ciekawe, choć umowa z Netfliksem dotyczy w sumie 9 komiksowych serii, a w tym około 100 postaci, nie uwzględnia ona niektórych najpopularniejszych kreacji Liefelda , takich jak Youngblood czy Supreme., skomentował umowę Scott Stuber z Netfliksa.