Netflix wydaje bajońską sumę na seriale Ryana Murphy'ego

Netflix się nie patyczkuje. Kiedy czegoś bardzo chce, to wydaje na to każdą sumę. Tak jest w przypadku Martina Scorsesego , który będzie najdroższą produkcją platformy. Teraz zaś Netflix dokonuje szokującego Hollywood zakupu - rozpoczyna współpracę z serialowym gigantem Ryanem Murphym . Portal Variety podaje, że za pięcioletni kontrakt z producentem platforma zapłaci 250-300 milionów dolarów.Przy okazji Netflix zadał poważny cios Disneyowi. Murphy do tej pory współpracował z 20th Century Fox i jego stacjami telewizyjnymi. Ta umowa jednak wygasa 30 czerwca. Szef Disneya Bob Iger osobiście zabiegał o to, żeby producent dalej współpracował ze studiem, które wkrótce stanie się częścią koncernu Myszki Miki (chyba że Comcast na poważnie weźmie się za próbę przebicia oferty Disneya). Jak jednak widać, jego propozycja okazała się niewystarczająca. Murphy od lat jest gwarantem sukcesu komercyjnego i prestiżowego. To jemu zawdzięczamy olbrzymią popularność seriali-antologii. Jest autorem takich cykli, jakOficjalnie kontrakt Murphy'ego z Netfliksem wejdzie w życie 1 lipca. Na jego mocy producent będzie tworzył seriale i filmy fabularne wyłącznie dla platformy. Jego współpraca z Netfliksem trwa już jednak od jakiegoś czasu. Już w przygotowaniu są seriale:(spin-off) i(satyra polityczna, w której główną rolę zagra Ben Platt ).