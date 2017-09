Netflix zdobywa serial reżysera "La La Land"

Getty Images © Kevin Winter



W kwietniu informowaliśmy o tym, że najmłodszy zdobywca Oscara za reżyserię, Damien Chazelle , przygotuje serial muzyczny. Wtedy jednak nie wiedzieliśmy, dla kogo. Dziś Netflix pochwalił się, że projekt powstanie właśnie dla tej platformy.Akcja serialu osadzona została we współczesnym Paryżu. Opowiadać będzie o właścicielu klubu muzycznego City of Lights i członkach zespołu występującego w tym klubie.składać się będzie z ośmiu odcinków, z czego dwa wyreżyseruje sam Chazelle . Autorem scenariusza jest Jack Thorne . Zdjęcia będą kręcone oczywiście we Francji.