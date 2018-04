Netia OFF CAMERA na filmowym ringu

Sport to coś więcej niż rywalizacja między drużynami czy konkretnymi sportowcami. Na boisku, ringu czy korcie odbijają się problemy polityczne, społeczne i kulturowe. W jaki sposób? Odpowiedzi na to pytanie szukają filmowcy w ramach sekcjiPrzeciętny bokser niespodziewanie dostaje szansę na wielką karierę. Przegrywa walkę o mistrzostwo świata, ale jest traktowany jak prawdziwy bohater. Brzmi znajomo? Jasne! Przecież to fabuła filmuwedług scenariusza Sylvestra Stallonea i z nim w roli głównej. Okazuje się jednak, że to tylko jedno z wydarzeń do złudzenia przypominające życiorys pochodzącego z Bayonne w New Jersey boksera Chucka Wepnera. W filmie Philippe Falardeau – mimo wielu słabości Wepnera, zwłaszcza do alkoholu i narkotyków – opowiada o swoim bohaterze z sympatią. To życiowa rola Lieva Schreibera , któremu partnerują Naomi Watts oraz Elisabeth Moss Scenariuszoparto na epizodzie z życia Billyego Moorea, opisanym przez samego bohatera w pamiętniku. Książka okazała się światowym bestsellerem. Moore to były brytyjski bokser, którego za młodu koleje losu zawiodły do Tajlandii, gdzie brał udział w amatorskich walkach, popadając jednocześnie w coraz większe uzależnienie od narkotyków. W efekcie trafił do więzienia. Trudności w komunikacji bohater stopniowo pokonywał na ringu podczas treningów boksu tajskiego. Początkowo wyśmiewany i wytykany palcami, zawziętością oraz sumiennością zapracował na akceptację. Jean-Stéphane Sauvaire udowadnia, że sport może przełamywać kolejne bariery, a brutalna przemoc miesza się z nadzieją. Duże wrażenie robi to, w jaki sposób reżyser pokazuje realia tajskiego więzienia, przypominając w tym nieco sposób pracy dokumentalisty. Efektowne sceny walk, ale i fenomenalna rola jednej z aktorskich gwiazd młodego pokolenia, Brytyjczyka Joego Colea , sprawiają, że czujemy na sobie niemal każdy cios, który pada na ekranie.Beitar Jerozolima to jeden z najbardziej utytułowanych, ale i kontrowersyjnych klubów w Izraelu - oczko w głowie prawicowych polityków, z premierem Benjaminem Netanjahu na czele. Wszystko za sprawą kibiców, którymi w większości są religijni ortodoksi, szczycący się, że w ich klubie nie grał żaden arabski piłkarz. Maya Zinshtein w filmieopowiada o największym skandalu w historii klubu, a pewnie nawet i izraelskiej piłki. W 2013 roku właściciel Beitaru, rosyjski oligarcha o szemranej przeszłości Arkady Gajdamak, podpisał kontrakty z dwoma muzułmańskimi graczami z Czeczenii. Reżyserka pokazuje najbrzydszą twarz futbolu, pełną nienawiści, fanatyzmu i agresji. Demaskuje zaskakująco bliskie relacje i zależności pomiędzy światem futbolu a polityki.W ramach sekcjipublicznośćzobaczy również film, w którym bracia Safdie zadają pytanie o to, co się stanie, jeżeli amerykański sen przyjdzie za wcześnie,w reżyserii Jessie Auritt , będącą niezwykłą historią dziewczynki, która ustanowiła rekord świata w podnoszeniu ciężarów w swojej kategorii wagowej, podnosząc trzykrotność swojej wagi i dokument Adama Sobela , w którym reżyser koncentruje się na przygotowaniach do mistrzostw świata w 2022 roku w Katarze, pokazując, że sport może łączyć, ale niestety też i dzielić.już 27 kwietnia zaczyna się w Krakowie. Zaplanowano ponad 250 projekcji filmowych. Więcej informacji o programie można znaleźć na www.offcamera.pl lub w mediach społecznościowych: www.facebook.com/OffCameraFestiwal