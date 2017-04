Nic nie jest pewne, nawet "Star Trek 4"

Faniżyją teraz nadchodzącym wielkimi krokami serialem. A co z czwartą odsłoną rebootowanej przez J.J. Abramsa , kinowej sagi?Wcielający się w Spocka aktor, Zachary Quinto , twierdzi, że nie ma żadnych gwarancji, iż film w ogóle powstanie. Co prawda trwają już wstępne prace nad scenariuszem, ale z rozmowy z aktorem wwynikało, że wszystko może się jeszcze zmienić. Ma to oczywiście związek z box-office'owym rozczarowaniem, jakim była poprzednia część, czyli. Film zarobił na świecie 343 miliony dolarów przy 185-milionowym budżecie, ale to kwota pomniejszona o koszty marketingowe.Według pierwszych doniesień, wprócz gwiazd poprzednich części, wystąpiłby również Chris Hemsworth . Australijczyk ponownie wcieliłby się w ojca kapitana Kirka, George'a. Scenariusz czwórki piszą J.D. Payne i Patrick McKay