Nicolas Cage na planie w Bułgarii złamał nogę

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że Nicolas Cage w tym roku zagra w mniejszej liczbie filmów. A wszystko przez wypadek, do którego doszło na planie. Aktor podczas kręcenia jednej ze scen złamał nogę w kostce.kręcony jest w Bułgarii. Cage natychmiast z planu trafił do szpitala w Sofii, gdzie lekarze chcieli go od razu zoperować. Aktor się jednak nie zgodził i zamiast tego poleciał do Los Angeles, by tu poddać się leczeniu.Na razie nie wiadomo, jak długo będzie niedysponowany. Prace nadzostały wstrzymane. Przedstawiciele Millennium/Nu Image nie wypowiedzieli się w sprawie dalszego losu produkcji. Cage gra policjanta, który próbuje powstrzymać trwający właśnie napad na bank.