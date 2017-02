Nicolas Winding Refn szykuje serial kryminalny w klimacie "Pushera"

Getty Images © Ian Gavan



) będzie reżyserem, scenarzystą i producentem serialu sensacyjnegoRzecz będzie się rozgrywać w półświatku Los Angeles. Refn chce opowiedzieć o "egzystencjalnych wędrówkach różnych bohaterów, którzy zaczynają jako zabójcy, by wreszcie stać się samurajami w Mieście Aniołów". Brzmi intrygująco? Dodajcie do tego, że serial ma być utrzymany w podobnym klimacie co słynna trylogia, którą reżyser nakręcił w rodzinnej Danii w latach 1996-2005.Współautorem przedsięwzięcia jest ceniony scenarzysta komiksów Ed Brubaker. Dziennik Variety donosi, że występem wzainteresowane są duże hollywoodzkie nazwiska.Pierwszy sezon będzie liczył 10 odcinków. Zdjęcia ruszają jesienią w Los Angeles. Serial powstaje dla Amazonu, który współpracował z Refnem przy okazji