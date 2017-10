Nie, Luc Besson nie pracuje nad "Lucy 2"

3 2 1



Niecały tydzień temu świat obiegła informacja, żemoże doczekać się realizacji. Widowisko miało już mieć skończony scenariusz. Teraz jednak Luc Besson chłodzi entuzjazm fanów. Besson opublikował długi post na Facebooku, w którym mocno dostało się dziennikarzom. Wśród rzeczy, które miał im za złe, reżyserwymienił właśnie doniesienia o tym, jakoby przygotowywał. Informacje te określił popularnym ostatnio mianem "fake news". Na koniec napisał bez ogródek:Jest to nieoczekiwany obrót sytuacji. Dziennikarze bowiem nie wyssali sobie z placa informacji o. Podał je do publicznej wiadomości Mark Shmuger, CEO EuropaCorp., czyli osoba teoretycznie bardzo blisko współpracująca z Bessonem , współzałożycielem studia. To właśnie Shmuger chwalił się tym, że scenariuszjest już gotowy.Oryginał z 2014 roku okazał się niespodziewanym przebojem, zarabiając na całym świecie 458 milionów dolarów przy budżecie rzędu 40 milionów. Tytułowa bohaterka (Scarlett Johansson), mieszkająca na Tajwanie studentka, zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min Sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. Przypadkowo substancja chemiczna rzeczywiście przenika do organizmu Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg, którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające, pozostające dotychczas jedynie w sferze hipotez możliwości... Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej - powietrze, wibracje, ludzi, nawet grawitację. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie - telepatia, telekineza, niezwykle rozległa wiedza oraz zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią.