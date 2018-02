Nie, Nolan nie stanie za kamerą "Bonda 25"

To zdumiewające, ale producenciwciąż nie wybrali osoby, która wyreżyseruje widowisko. Dlatego też w sieci wciąż krążą szalone spekulacje na temat tego, kto mógłby się podjąć zadania. Często w grupie tej wspominany był Christopher Nolan . Autorpostanowił raz na zawsze wyjaśnić sprawę. Nolan został zapytany o możliwość nakręceniapodczas radiowego wywiadu dla stacji BBC 4. Nie pozostawił żadnych wątpliwości: nie ma najmniejszej szansy na to, że wyreżyseruje widowisko. Stwierdził, że producenci i Sam Mendes zrobili fantastyczną robotę i nie potrzebują go w tej chwili.Nie wykluczył jednak, że w przyszłości może stanąć za kamerą filmu o przygodach Jamesa Bonda. Twierdzi, że cykl zawsze był dla niego inspiracją i chciałby kiedyś nakręcić którąś część.Ostatnie wiadomości o tym, kto ma największe szanse na stanowisko reżyserapochodzą z lipca ubiegłego roku. Wtedy faworytem był twórcama już wyznaczoną datę premiery - listopad 2019 roku. Będzie to ostatni film, w który w agenta z licencją na zabijanie nr 007 wcieli się Daniel Craig