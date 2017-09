Nie żyje Harry Dean Stanton

Getty Images © Michael Buckner

Zmarł Harry Dean Stanton , aktor znany m.in. z filmóworaz serialu. Śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Miał 91 lat.Urodził się w Kentucky w 1926 roku. Służył w marynarce podczas II wojny światowej. Następnie udał się do Kalifornii z zamiarem zrobienia kariery. Przez lata grywał drugoplanowe role w filmach i telewizji. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił, gdy Stanton miał 58 lat - była to rola w(1984) Wima Wendersa Stanton zagrał m.in. w takich filmach jak(1979),(1981),(1999).Regularnie współpracował z Davidem Lynchem , u którego wystąpił m.in. w(1990),(1992),(1999) i(2006). Ostatnio mogliśmy oglądać go w nowym sezonie Stanton był również muzykiem i wokalistą. Na potrzeby filmunagrał cover piosenki Ry Coodera "Canción Mixteca". Regularnie występował też w klubie The Mint w Los Angeles. W 2014 nagrał ścieżkę dźwiękową do dokumentu, na której wykonał swoje wersje piosenek, jakie ukształtowały go w młodości. David Lynch opublikował pożegnalne oświadczenie, w którym wspomina, że nie było drugiej takiej osoby jak Stanton , który był świetnym aktorem i świetnym człowiekiem.