Nie żyje Jean Rochefort . Aktor zmarł w nocy, o czym poinformowała media jego rodzina. Rochefort był jedną z wielkich postaci francuskiego kina. Urodzony w Paryżu w 1930 roku, karierę aktorską rozpoczął w teatrze na początku lat 50. Pierwsze role filmowe zagrał w 1958 roku. Od tamtej pory wystąpił w kinie i telewizji ponad 150 razy.Sukcesy zaczął odnosić w latach 70. To wtedy zdobył dwa Cezary . Po raz pierwszy za drugoplanową rolę w. Po raz drugi za pierwszoplanową rolę w filmie. Później nominowany był jeszcze za role w filmach:. Występ wprzyniósł mu nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej, a wnominację do nagrody Goya. Rochefort od sierpnia przebywał w szpitalu. Aktor miał 87 lat.