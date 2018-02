Nie żyje Lewis Gilbert, reżyser filmów o Bondzie

W wieku 97 lat zmarł brytyjski reżyser Lewis Gilbert , twórca m.in. trzech filmów o Jamesie Bondzie oraz nominowanego do Oscara Gilbert urodził się 6 marca 1920 roku w Londynie. Najmłodsze lata spędził, podróżując po kraju z rodzicami występującymi w orkiestrze. Po śmierci ojca stał się żywicielem rodziny, pracując jako dziecięcy aktor. Po wybuchu II wojny światowej wstąpił do Royal Air Force, gdzie realizował filmy dokumentalne z frontu.Po zakończeniu konfliktu Gilbert postanowił kontynuować karierę za kamerą. Przełomem okazała się komedia obyczajowa(1966) z Michaelem Caine'em w roli głównej. Obraz otrzymał pięć nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu.Wkrótce reżyser rozpoczął współpracę z producentami cyklu o przygodach agenta 007. Spod ręki Gilberta wyszły:(1967),(1977) oraz(1979). W późniejszych latach kręcił głównie kameralne obyczajowe produkcje, m.in. 3-krotnie nominowaną do Oscara(1983). Jego filmografię zamyka komediodramatz 2002 roku.W 1997 roku roku otrzymał od królowej Elżbiety tytuł Komandora Orderu Brytyjskiego Imperium za zasługi dla rodzimego przemysłu filmowego.