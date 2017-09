Nie żyje gwiazda "Rodziny Soprano"

Getty Images © Paul Hawthorne



W wieku 78 lat odszedł Frank Vincent , znany najlepiej z ról w gangsterskich klasykachorazAktor zmarł wczoraj w szpitalu w New Jersey w trakcie operacji na otwartym sercu. Na stół operacyjny trafił na skutek powikłań po zawale serca. Vincent zadebiutował na ekranie w połowie lat 70. Szybko jego specjalnością stały się role kryminalistów. Największą popularność przyniosła mu rola Phila Leotardo, zaprzysięgłego wroga Tony'ego Soprano zAktor użyczył również głosu w kilku odsłonach megadochodowej gryW 2006 roku Vincent wydał poradnik "A Guys Guide to Being a Mans Man".