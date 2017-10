Nie będzie "Życzenia śmierci" w tym roku

3 2 1



Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy czekali na Bruce'em Willisem . Film miał wejść do kin w listopadzie. Teraz jednak jego premiera została przesunięta na przyszły rok. Powody decyzji nie zostały podane.Paul Kersey jest chirurgiem, który co dzień ratuje ludzkie życie. Gdy nieznani sprawcy dokonują brutalnego napadu na jego rodzinę, po raz pierwszy sam musi zwrócić się o pomoc. Policja pozostaje jednak głucha na jego apele. Zdesperowany mężczyzna postanawia więc własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość. Gdy uwagę mediów przyciągają zabójstwa kolejnych gangsterów, wszyscy zadają sobie jedno pytanie: giną oni z ręki bohatera czy bandyty? Wiedziony pragnieniem zemsty Kersey dostrzega, że może pomóc także innym. Nie każdemu podoba się jednak to, że mężczyzna staje ponad prawem, policja zaś jest coraz bliżej odkrycia tożsamości mściciela.Obraz wyreżyserował Eli Roth