Nie będzie czerwcowej premiery "Amityville: Przebudzenia"

30 czerwca do amerykańskich kin miał trafić horror. Tak się jednak nie stanie. Weinstein Co. i Dimension Films wycofało film z dystrybucji bez podania przyczyny takiej decyzji i nowej daty.Osoby czekające na film powinny się już do takiego traktowaniaprzyzwyczaić. Pierwotnie horror miał trafić do kin 15 kwietnia 2016 roku. Potem planowano przyspieszyć jego premierę (1 kwietnia). Następnie przesunięto datę na 6 stycznia tego roku, zanim znów odwleczono jego wejście do kina na 30 czerwca.Nastoletnia Bella wraz z dwojgiem rodzeństwa i matką wprowadza­ją się do nowego domu. Ta przeprowadzka pozwoli im zaoszczędzić na kosztowne leczenie dla brata Belli, który od lat sparaliżowany, żyje przykuty do łóżka. Choć dom wydaje się przestronny i piękny, dziew­czynę od początku coś w nim niepokoi. Ma poczucie, że nie są w nim sami. Gdzieś za ścianami wyczuwa niepokojącą obecność. Jej strach narasta, gdy w niewyjaśniony sposób zaczyna zmieniać się stan zdro­wia jej brata. To co początkowo wygląda na cud, wkrótce okazuje się koszmarem. Bella nabiera przekonania, że matka coś przed nimi ukrywa. Wkrótce zrozumie, że zamieszkali w domu, w którym doszło do potwornej zbrodni, a dusze umarłych wciąż szukają zemsty. Jednak to nie one uzdrawiają sparaliżowanego chłopca. Prawda, którą odkryje Bella, okaże się znacznie gorsza...