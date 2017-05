Nie będzie drugiego sezonu "The Get Down"

3 2 1



Czy są na sali jacyś fani serialu? Niestety, będą musieli poprzestać na cieszeniu się jednym sezonem. Netflix postanowił nie przedłużać projektu na kolejne lata.Serial Baza Luhrmanna opowiadał o tym, jak bankrutujący Nowy Jork lat 70. ubiegłego wieku stał się gruntem, na którym wyrosły hip-hop, punk i disco. Bohaterami serialu byli nastolatkowie z południowego Bronksu.Była to jedna z najdroższych produkcji platformy. 12-odcinkowy sezon pierwszy kosztował około 120 milionów dolarów. W zeszłym miesiącu premierę miała jego druga połowa.Jeszcze niedawno Luhrmann udzielał wywiadów, w których zapowiadał, że prace nad drugim sezonem już trwają. Sugerował też, że tym razem jego udział w projekcie byłby bardziej ograniczony niż dotychczas. Reżyser odniósł się do wieści o skasowaniu serialu w poście na Facebooku, sugerując, że jedną z przyczyn końca projektu była właśnie jego niechęć do pełnego zaangażowania., napisał.