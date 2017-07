Nie do wiary! Toż to nowy zwiastun "LEGO NINJAGO: FILM"

3 2 1





Z okazji Comic-Conu w San Diego do sieci trafił nowy zwiastun animacji Warner Bros.. Klip znajdziecie poniżej:Oprócz zwiastuna jest też nowy plakat:W nowym filmie do walki o Ninjago City staną: młody Lloyd, zwany również Zielonym Ninją, oraz jego przyjaciele – tajni wojownicy i Master Builderzy LEGO. Grupie przewodzi mistrz kung fu, Wu, równie mądry, co dowcipny. Bohaterowie filmu muszą pokonać złego lorda Garmadona, Najgorszego Gościa Wszech Czasów — i jednocześnie ojca samego Lloyda. To epickie starcie mecha z mechem i ojca z synem wystawi na próbę członków groźnej, choć niezdyscyplinowanej grupy współczesnych wojowników ninja. Każdy z nich będzie musiał poskromić swoje ego i uczynić wszystko, by pokazać swoją prawdziwą moc.