Nie ma mocnych na "Dzieci kukurydzy". Oto zwiastun 10. filmu

Dwa lata temu informowaliśmy o tym, że w przygotowaniu jest 10. film z cyklu. Jeśli ktoś z Was wątpił, że obraz powstanie, to teraz może porzucić złudzenia. Do sieci trafił właśnie zwiastun horroru. Ogłoszono również, że trafi do sprzedaży 13 marca.Zwiastun znajdziecie poniżej:Bohaterkąjest Ruth, młoda kobieta w ciąży, która uciekła morderczej dziecięcej sekcie z małego miasteczka na środkowym zachodzie. Kolejną dekadę stara się żyć anonimowo, kryjąc się przed światem i swoją przeszłością. W ten sposób pragnie ochronić swojego syna. W końcu zamieszkała w małej mieścinie w Oklahomie. Niestety jej śladem ktoś podąża. Teraz musi stanąć do walki ze złem lub być świadkiem utraty dziecka...