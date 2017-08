Nie oceniaj serialu po jego gatunku

Jaką supermoc ma Netflix? Dokładnie wie, jaki następny tytuł powinni wybrać widzowie, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka jest to całkiem zaskakująca propozycja. Prosty przykład – co ósma osoba oglądająca seriale produkcji Marvel Television nie miała nic wspólnego z produkcjami inspirowanymi światem komiksów aż do momentu pierwszego spotkania z superbohaterami na platformie Netflix.(1)Widzowie odnajdują swoją drogę do takich tytułów jakczypoprzez produkcje, które są tak różne, jak członkowie załogi Defenders. Oczywiście nie jest to przypadek – ponad 80% wszystkich programów widzowie odkrywają dzięki rekomendacjom Netfliksa."W Netfliksie zdajemy sobie sprawę, że gatunek danej produkcji to tylko pewnego rodzaju opakowanie. Dlatego też ciągle pracujemy nad algorytmami, które pomagają użytkownikom wyjść poza utarte schematy i z łatwością znaleźć historie, które pokochają. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka są to bardzo zaskakujące propozycje" – powiedział Todd Yellin, wiceprezes ds. produktu.Wychodzenie poza schematy dotyczące myślenia o danym gatunku nie dotyczy wyłącznie produkcji Marvel Universe. Co piąty fannie miał nic wspólnego z horrorami, zanim nie poznał świata po drugiej stronie(2). Statystyki wyglądają podobnie w przypadku– co siódmy widz nigdy wcześniej nie oglądał programów science fiction, dopóki nie odkrył mrocznego oblicza technologii.(3)Netflix przeanalizował programy, które widzowie zupełnie niezaznajomieni z gatunkiem oglądali najczęściej(4) przed wpadnięciem we wciągające sidła jednego z czterech seriali Marvela dostępnych w serwisie Netflix. Dzięki temu odkryto ciekawe schematy, które otwierają widzom drzwi do świata superbohaterów.Opowieści z pogranicza niejednoznacznej, ciemnej strefy życia sprawiają, że widzowie chętnie sięgają po serial Daredevil. Inspirację do tego wyboru stanowią polityczne zawirowania rodem zczy historia o cienkiej granicy rodzinnej lojalności znana z. Podobny wpływ na dalsze wybory widzów mają też programy z udziałem postaci, które zacierają granicę pomiędzy bohaterem pozytywnym a czarnym charakterem – takie jak Walter White i jego przedsiębiorcze wybryki znane zczy zabójcze, lecz nie pozbawione nutki bohaterstwa, przygody Dextera Morgana z serialuJessica Jones zachwyca ostrym jak brzytwa poczuciem humoru i to właśnie ono sprawia, że nie sposób oderwać się od serialu z jej udziałem.czyto tylko niektóre z produkcji urzekających inteligentnym humorem i sprawiających, że widzowie chętniej sięgają po opowieść o losach Jones. Podobnie oddziałują także silne pierwszoplanowe bohaterki, m.in. z. Do obejrzenia historii Jessiki zachęcają też seriale, które odkrywają tajemnice kryminalnego półświatka, a tym samym nawiązują do detektywistycznej smykałki bohaterki serii Marvel, tak jak psychologiczny thrillerProgramy, które odkrywają przed widzami mroczne tajemnice społeczeństwa, przyciągają widzów do postaci Lukea Cagea – na przykład definicja winy w produkcji pt.czy analiza wpływu technologii na życie z. Do poznania przygód Cagea inspirują także seriale, których akcja rozgrywa się w wyjątkowo niebezpiecznym świecie, jak zdominowane przez kartele narkotykowe Medellin wczy opanowane przez niebezpieczne siły Hawkins wIntrygujący bohaterowie to nie jedyny powód, dla którego użytkownicy wybierają seriale inspirowane komiksami. Widzowie seriali przedstawiających problemy danego wieku, takich jakczy, chętnie sięgają po opowieść o przemianie Dannyego Randa w obrońcę sprawiedliwości. Motyw wojownika, który staje się zwycięzcą uderza też w tony bliskie fanom programu