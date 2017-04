Nie wiedzieć czemu, niesławne "Night Trap" powraca po 25 latach

3 2 1

. Co łączy te cztery gry? Organizacja ESRB. To właśnie te cztery, brutalne i pokazujące nieodpowiednie treści tytuły, dały podwaliny pod powstanie organizacji zajmującej się przyznawaniem grom wideo kategorii wiekowych. Jakimś cudem, ostatnia z nich, doczeka się w tym roku odświeżonego wydania na PlayStation 4 i Xbox One.Czym w ogóle jest? To wątpliwej jakości gra FMV (zamiast grafiki 3D ma krótkie filmy z prawdziwymi aktorami) o amerykańskich nastolatkach i złych wampirach. Zobaczcie zresztą poniższy zwiastun.Gra trafi do cyfrowej dystrybucji na PS4 i Xbox One jeszcze w tym roku. Co więcej, wersja na konsolę Sony doczeka się wydania płytowego przygotowanego wspólnie z LimitedRunGames.