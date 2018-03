Nie zgadniecie, czego brakowało Waszym telewizorom. Klawiatury!

Smart TV to dzisiaj stosunkowo częsty widok w salonie Kowalskiego, ale telewizor plus klawiatura? Taki duet zdarza się rzadko. My przetestowaliśmy to w praktyce, parując telewizor z urządzeniemod. To sprzęt, który łączy w sobie klawiaturę i touchpad ze znaną z ekranów smartfonów funkcją multi-touch, czyli wykrywaniem kilku palców jednocześnie i rozpoznawaniem gestów, takich jak zoom czy przewijanie stron. Czy obsługiwanie telewizora takim urządzeniem ma sens?to klawiatura z rozkładem i wymiarami klawiszy przywodząca na myśl tę, znaną z klasycznych laptopów. Po jej prawej stronie jest płytka dotykowa oraz kilka klawiszy funkcyjnych zarezerwowanych dla komputerów pracujących na systemie Windows. W lewej części znalazło się miejsce na klawisze do sterowania głośnością oraz przycisk imitujący kliknięcie w lewy klawisz myszki. Sam sprzęt jest oczywiście bezprzewodowy, jednak nie korzysta z Bluetootha, ale z małego odbiornika wpinanego w port USB urządzenia. Z prawej strony klawiatury znajdziemy mały włącznik, a od spodu przesuwaną klapkę, pod którą są dwie baterie AAA oraz namagnesowane miejsce do schowania odbiornika. Według zapewnień producentama działać na jednym komplecie baterii przez około dziewięć miesięcy. Dość o specyfikacji, przejdźmy do tego, jak to urządzenie sprawdza się w użyciu.Pierwszym sprzętem, do którego podłączyliśmy, był telewizor Samsung z ekranem 4K, HDR, funkcjami Smart TV i systemem Tizen. Ten model oferuje duży wybór aplikacji, które mogą współpracować z klawiaturą. Swobodne sterowanie ekranem i przeglądanie aplikacji zaczęliśmy tuż po sparowaniu urządzeń. Netflix, Showmax, Amazon Prime Video oraz HBO GO bez problemu obsługiwaliśmy strzałkami na klawiaturze, a wyszukiwane frazy wklikiwaliśmy bez trudu. Największym zaskoczeniem była jednak przeglądarka internetowa, której nigdy przed tymi testami nawet nie uruchamialiśmy, bo i po co? Obsługiwanie jej pilotem mijało się z celem. Na ekranie przeglądarki pojawił się od razu kursor, sterowaliśmy touchpadem, a wpisywanie interesujących nas adresów stron internetowych było błyskawiczne.Kolejnym urządzeniem, do którego podłączyliśmy klawiaturę, był telewizor Philips pracujący pod kontrolą systemu Android TV. Tutaj również żadna aplikacja nie sprawiała problemów. Co więcej, wiele przeportowanych na szybko aplikacji ze smartfonów stało się nagle zdatnych do użycia dzięki touchpadowi, który udawał dotykanie palcem po ekranie. Po tych dwóch testach mogliśmy już spokojnie odhaczyć na liście, że z telewizoramiradzi sobie świetnie. Zaczęliśmy szukać w salonie innych urządzeń. Wybór padł na konsole do gier.Podłączyliśmy odbiornik naszej klawiatury do Xboksa One X, który wykrył ją bez problemu i już po chwili mogliśmy błyskawicznie poruszać się po systemie konsoli. Klawiatura działała zarówno na ekranie startowym i aplikacjach VOD, jak i w najgłębszych menu do konfigurowania rozdzielczości czy też w odtwarzaczu Blu-Ray. Wysyłanie wiadomości do znajomych z listy czy wpisywanie voucherów do pobrania gier stało się przyjemnością, czego nie można powiedzieć o korzystaniu z wirtualnej, ekranowej klawiatury i mozolnego szukania gałką analogową na kontrolerze. Rolę znajdującego się po środku kontrolera do Xboksa przycisku home przejął na klawiaturze klawisz Windows. Bardzo dobrze sprawdzała się również we wbudowanej w Xboksa przeglądarce Microsoft Edge.Co ciekawe – klawiaturę można też sparować z Waszymi komputerami i laptopami. Jeśli korzystacie ze streamowania obrazu z komputera na ekran smart TV, bo np. na dysku macie zapisane jakieś filmy, nie musicie już co chwila wstawać z kanapy i biec do komputera, żeby spauzować film, gdy przyjedzie do Was dostawca z pizzą. Wystarczy kliknąć pauzę na klawiszu funkcyjnym klawiatury – i gotowe. Tych klawiszy funkcyjnych jest zresztą całkiem sporo, np. sterowanie jasnością obrazu, przewijanie filmu, szybkie wyszukiwanie czy uśpienie telewizora.Choć początkowo podchodziliśmy sceptycznie do pomysłu obsługi telewizora klawiaturą, po kilku dniach intensywnych testów nie wyobrażamy sobie korzystania z niego bez niej. Klawiatura Microsoftu to absolutny must-have dla każdego domowego kinomana. Uwierzcie nam na słowo – kilka seansów z takim urządzeniem na kolanach czy na stoliku obok coli i popcornu sprawi, że zaczniecie się stukać w głowę na myśl, że to samo mielibyście zrobić pilotem. Przeszukiwanie zasobów przeróżnych serwisów VOD zajmuje chwilę, a wbudowana w telewizor przeglądarka internetowa okazała się dużo wygodniejszym narzędziem do czytania wiadomości ze świata i przeglądania memów niż smartfon z niespełna 5-calowym ekranem. Jeśli korzystacie z funkcji Smart w swoich telewizorach, tona pewno Wam to ułatwi.Aha – i jeszcze jedno. Klawiatura jest wodoodporna, więc nawet jeśli przypadkowo zdarzy Wam się rozlać tę colę ze stolika na klawiaturę, to bez stresu. Wystarczy przetrzeć ją szmatką i można dalej działać. Cena takiego produktu też jest kusząca – klawiaturę kupicie już od 149 zł.