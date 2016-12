Nie. To wciąż nie jest zwiastun nowego "Obcego"

Cierpliwość fanów cyklu "Obcy" wciąż poddawana jest ciężkiej próbie. Wiele osób spodziewało się, że już dziś światło dzienne ujrzy pierwsza zapowiedź widowiska. Póki co nic takiego nie miało miejsca. Za to w sieci pojawiła się kolejna fotka.Krwawe zdjęcie znajdziecie poniżej:Nowy film Ridleya Scotta jest jednym z kilku sequeli, które są w planach. Filmy te mają stanowić pomost pomiędzya pierwszym. "Przymierze" trafi do kin za niespełna pół roku.