Niedoszły Superman także w "Shazam!"?

Jeśli wierzyć krążącym po sieci plotkom, to na planiedojdzie do spotkania aktorów, którzy przed laty mieli wystąpić jako superbohaterowie w widowisku. W obsadziema się ponoć znaleźć D.J. Cotrona , który w niezrealizowanym widowisku DC Comics miał wcielić się w postać Supermana. Wcześniej pisaliśmy o możliwym angażu Adama Brody'ego , który wmiał być Flashem.Nie tylko Cotrona ma dołączyć do. Angaż otrzymały również Meagan Good Michelle Borth . A wczoraj pisaliśmy także o potencjalnej roli dla Rossa Butlera Cała piątka miałaby się wcielić w dorosłe heroiczne formy przyjaciół głównego bohatera, którzy także obdarzeni są mocami. Cotrona miałby zagrać Pedro Peñę, Good – Darlę Dudley, a Borth – Mary Bromfield. Jak informowaliśmy wczoraj, Brody zagrałby Freddy'ego Freemana, a Butler – Eugene'a Choia.Te informacje castingowe sugerują, że twórcy widowiska będą inspirować się raczej wersją "New 52" komiksowego cyklu.