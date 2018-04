Niedoszły członek Ligi Sprawiedliwości w "Shazam!"

3 2 1



Kiedyś Adam Brody miał być Flashem, jednaknie doszło do skutku. Teraz aktor znów ma szansę na udział w widowisku DC Comics. Jeśli wierzyć niepotwierdzonym doniesieniom krążącym po sieci, dołączył bowiem do obsady widowiskaNie on jeden. Rolę w filmie podobno dostał też Ross Butler znany z serialuWedług plotek obaj aktorzy wcielą się w dorosłe wersje dwóch przyjaciół Billy'ego Batsona. Brody byłby Freddym Freemanem, a Butler Eugene'em Choiem.Tytułowego herosa gra Zachary Levi . Jego przeciwnikiem będzie Mark Strong jako Doctor Sivana.