Niestety, film o synu Krokodyla Dundee nie istnieje

Kilka dni temu do sieci trafił teaser filmu. Wyglądał on tak:W roli syna słynnego krokodyla Dundee wystąpił Danny McBride , a jako Wally Jr. pojawił się Chris Hemsworth . Teaser zaskoczył wszystkich, ponieważ do tej pory w ogóle o takim filmie nie było mowy. Jak się teraz okazuje, ci, którzy sceptycznie podchodzili do projektu, mieli chyba rację.Jeśli bowiem wierzyć dziennikarzom gazety "Brisbane Times", filmnie istnieje. Jest to część kampanii promującej Australię przygotowany przez ministerstwo turystyki i studio filmowe Screen Australia. Kulminacją tej kampanii ma być reklama, którą zobaczymy podczas Super Bowl.Screen Australia i Tourism Australia nie komentują sprawy.