Nintendo Direct 12.04 - najważniejsze informacje

W nocy z 12 na 13 kwietnia miał miejsce Nintendo Direct skupiający się na grachoraz. Na szczęście Nintendo nie kazało nam przez ponad 30 minut oglądać samej rozgrywki z tych dwóch tytułów i zmieściło w materiale kilka zapowiedzi. Najważniejsze z nich znajdziecie poniżej, a- dużo nowego gameplayu, prezentacja nowych bohaterów, możliwość zakładania dwóch różnych rękawic, walki 2 na 2 oraz najważniejsze - data premiery. Wzagramy już 16 czerwca.- wraz z grądo sprzedaży trafią Joy-Cony w nowym kolorze "Neon Yellow".- specjalne nakładki na Joy-Cony z miejscem do włożenia dwóch baterii AA. Cena za komplet dwóch nakładek - około 30$.- pokazano nowy tryb gry - Salmon Run, ujawniono datę premiery (21 lipca 2017) oraz pokazano trzy nowe amiibo, które trafią do sprzedaży razem z grą.- gra wraz z pakietempojawi się na eShopie 12 maja.- przypominano, że obie gry trafią na Switcha.jesienią, alatem.- gra debiutuje już 28 kwietnia, więc na szybko przypominano wszystkie nowości w wydaniu Deluxe.- oficjalnie pokazano tryb rzucania Hadoukenów Joy-Conami. W ten tytuł zagramy już 26 maja tego roku.- port gry z PlayStation 4 i PlayStation Vita pojawi się na Switchu 21 lipca 2017.- kompletna edycja gry z PlayStation 4 trafi na Switcha 26 maja, a chwilę wcześniej do pobrania dostaniemy demo.- gra pojawi się w Europie 28 kwietnia, a już dziś można pobrać demo z eShopu.- "Pac-Man", "Galaga", "Splatterhouse" i inne klasyki Namco z automatów pojawia się na Switchu latem.- jesienią tego roku Ubisoft wyda na Switcha cyfrowy Monopol.- dwa nowe tryby gry tylko na Switchu, premiera jeszcze w tym roku.- port gry trafi na Nintendo Switch latem tego roku.- THQ Nordic wyda grę z Kickstartera na Switchu. Premiera latem.- port gry z 2013 trafi na Switcha jeszcze w tym roku.- nowe party game dla maksymalnie czterech graczy trafi na eShop latem tego roku.nowa gra ze świata Pikmina dostała oficjalny tytuł i zadebiutuje 28 lipca 2017 na Nintendo 3DS. Wraz z grą do sprzedaży trafi nowa figurka amiibo z Pikminami.- nowa gra, w której będzie grali swoimi Mii z Tomodachi Life pojawi się jeszcze w tym roku.zaprezentowano materiał z fragmentami rozgrywki oraz zdradzono datę premiery - 23 czerwca 2017 na Nintendo 3DS.- gra wreszcie doczeka się lokalizacji i trafi na zachód jesienią tego roku.- gra dostanie po premierze kilka DLC, które będzie można kupować oddzielnie, bądź też w pakiecie jako Season Pass.- z okazji swoich 25. urodzin Kirby dostanie trzy nowe gry.jest już do pobrania na eShopie,pojawi się w te wakacje, zaś pod koniec roku zadebiutuje nowy tytuł nastawiony na zabawę w multi.- aplikacja(?) do ćwiczenia umysłu wreszcie trafi do Europy. Premiera - 28 lipca tego roku.na europejskim Direct przypominano graczom o, zaś w amerykańskim zapowiedziano premierę "trzeciej dwójki" pod tytułem- seria obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. NIS America wyda grę w Europie 1 września tego roku, a tytuł dostępny będzie zarówno cyfrowo jak i pudełkowo.- gra w tworzenie gier od NIS America zadebiutuje w Europie 23 czerwca tego roku.- Corrin, Bayonetta i Cloud otrzymają wreszcie swoje amiibo. Co więcej, każde z nich wydane zostanie w dwóch formach, więc kolekcjonerzy muszą liczyć się z zakupem łącznie sześciu figurek. Do sklepów trafią 21 lipca 2017.- nowe figurki z bohaterskim linkiem już 23 czerwca. Tym razem będą to jego wcielenia z- trafi do sprzedaży 28 lipca wraz z grą- figurki trafią do sprzedaży razem z grą, 21 lipca tego roku.