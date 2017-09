Nintendo Direct 13.09 - najważniejsze informacje

3 2 1



3 2 1







3 2 1











3 2 1







->trafi w 2018 roku na Nintendo Switch->z 2016 roku trafi jeszcze w tym roku na Nintendo Switch. Gra będzie zawierała wszystkie wydane do tej pory dodatki, wycięty zostanie edytor map. Cała kampania dla jednego gracza znajdzie się na kartridżu z grą, zaś tryb multiplayer dostępny będzie do pobrania za darmo w formie patcha.->zadebiutuje na Switchu już 17 listopada tego roku, od razu ze wszystkimi wydanymi dodatkami.->czyli gry Nintendo z automatów trafią cyfrowo na Switcha.->zadebiutuje na Nintendo Switch 1 grudnia tego roku. Zaprezentowano też nowy materiał wideo, który możecie obejrzeć poniżej oraz specjalną edycję Pro Controllera z motywem nawiązującym do gry.->ukaże się w Europie 20 października tego roku. Gra dostanie edycję kolekcjonerską z kartami postaci i muzyką z gry na trzech płytach CD, zaś do sklepów tego samego dnia trafią dwa nowe Amiibo.->na Switchu dostanie specjalne pojazdy inspirowane ikonicznymi postaciami Nintendo->, MOBA od studia Tencent, trafi na Nintendo Switch. Jeszcze w tym roku wystartuje otwarta beta.->dostanie aktualizację dodającą nowe plansze, tryby gry i lokalny multiplayer.->, RPG od Square Enix, zadebiutuje w przyszłym roku, ale już teraz możemy pobrać z eShopu demo i zobaczyć co to za gra.->, minecrafto-podobna gra od Square Enix trafi do Europy wiosną przyszłego roku.-> Zapowiedziany na poprzednim Direkcieto teraz. Premiera wiosną przyszłego roku.->- zaprezentowano nowy materiał wideo oraz zapowiedziano limitowane Joy-Cony w kolorze czerwonym, które będą sprzedawane samodzielnie, jak i w zestawie z konsolą i grą