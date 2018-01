Nintendo Direct Mini 11.01 - najważniejsze informacje

Dzisiaj po południu Nintendo opublikowało na swoim kanale, krótką prezentację kilku tytułów jakie zadebiutują na Switchu w najbliższych miesiącach. Warto pamiętać, żestanowił zawsze wprowadzenie do większego, standardowego, który debiutował kilkanaście dni później. Czy i tym razem tak będzie? Przekonamy się już niedługo. Pełenmożecie obejrzeć poniżej.Pełna lista zapowiedzi:=>- uwielbiany przez graczy tytuł z Nintendo DS zadebiutuje w tym roku w odświeżonej edycji na Switchu.=>- gra otrzyma dwa płatne dodatki, które dodadzą łącznie dwa nowe grywalne Pokemony, dwie nowe pary wspierające nas w walce i nowe ubrania dla naszego bohatera=>- zaprezentowane nowe wideo z rozgrywki. Premiera 16 marca 2018 na Switcha.=>- premiera już 9 lutego, a od dziś można pobrać demo z eShopu.=>- kompletna edycja wspólnego projekt Koei Tecmo i Nintendo trafi na Switcha wiosną tego roku. Gra poprzednio dostępna była na Wii U i 3DSa.=>- nowy tennis z bohaterami ze świata Super Mario zmierza na Switcha. Premiera jeszcze tej wiosny.=>- dostępny do tej pory na PC, PS4 i Vicie jRPG of studia Falcom trafi na Switcha latem tego roku.=>- w lutym udostępniona zostanie aktualizacja dodająca nowy tryb zabawy (chowanie i szukanie balonów) oraz nowe ubrania dla Mario.=>- bijatyka z legendarnymi bohaterkami z gier SNK. Tytuł trafi na Switcha i PS4 w tym roku.=>- klasyczna bijatyka z NeoGeo już do pobrania z eShopu.=>- fabularne DLC z Donkey Kongiem zadebiutuje wiosną tego roku.=>- port tej gry trafi na Switcha 23 lutego 2018.=>- indyk od Zoink Games i EA Originals zadebiutuje 16 lutego na PC, PS4, XONE i Switchu.=>- nowa gra twórcy "Towerfall Ascension" zadebiutuje 25 stycznia na PC, PS4, XONE i Switchu.=>- świetna odsłona serii z WiiU trafi 4 maja 2018 na Switcha. Nowością będzie grywalny Funky Kong, dzięki któremu gra będzie bardziej przystępna dla młodszych/początkujących graczy.=>- odświeżona edycja pierwszego "Dark Souls" już 25 maja na PC, PS4, XONE oraz Switchu. Edycja na Switcha będzie działać w 1080/60 (TV) i 720/60 (tryb przenośny), na PS4 Pro i Xbox One X gra ma działać w 4K/60.