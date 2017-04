Nintendo kończy produkcję mini NESa

3 2 1

(zrzut ekranu wykonany 19.04.2017, ok. 10:00)

Od kilku tygodni po internecie krążyły plotki o domniemanym zakończeniu przez Nintendo produkcji małego NESa. Najpierw były informacje ze Stanów Zjednoczonych, potem plotki z Norwegii, teraz zaś mamy oficjalne potwierdzenie - konsola nie będzie już produkowana, a jedyne co trafi do sprzedaży to wyprodukowane do tej pory egzemplarze.Jeśli jakimś cudem ominęło Was szaleństwo związane z NESem Mini to polecamy nasz materiał wideo.Konsolka w 30 wgranymi grami (bez możliwość dogrywania nowych) miała sugerowaną cenę 59,99 $, co przekładało się po doliczeniu różnych podatków na około 279 złotych. Od dnia jej premiery były problemy z jej dostępnością, każda ilość jaka trafiała do sklepów natychmiast znikała, a na serwisach aukcyjnych sprzęt osiągał zawrotne ceny. Gdzieś pewnie jeszcze w niektórych sklepach stacjonarnych natraficie na pojedyncze egzemplarze za coś około 400 złotych, jednak nie będzie to łatwa do znalezienia rzecz. Zerkając na najpopularniejszy w Polsce serwis aukcyjny widać za to, ze do sprzedających dotarły informacje o zakończeniu produkcji i przełożyło się to na ceny małego NESa.