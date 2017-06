Nintendo zaktualizowało Switcha do wersji 3.0

Bez jakichkolwiek zapowiedzi, jak to mają w zwyczaju producenci konsol, Nintendo zaktualizowało dziś Switcha z wersji 2.3 do 3.0. Czy nowa aktualizacja dodaje aplikacje multimedialne takie jak Netflix czy YouTube? Nie. Czy dzięki niej na Switchu jest więcej gier? Też nie. To może wprowadzono wsparcie dla Virtual Console? Niestety, ale też nie. Nintendo niby słucha graczy, ale dalej robi wszystko po swojemu. Poniżej znajdziecie listę nowości i zmian jakie wprowadza oprogramowanie 3.0.- sami decydujemy o jakich grach chcemy czytać w zakładce "News"- dodawanie znajomych z 3DS i Wii U do przyjaciół na Switchu- powiadomienia o obecności znajomych online- szukanie zaginionych joy-conów, które są w zasięgu Switcha (kontrolery zaczynają wibrować)- zmiana kolejności ikon użytkowników w menu konsoli- 6 nowych obrazków użytkownika z gry- regulacja głośności z poziomu szybkiego menu- opcja ograniczenia maksymalnej głośności słuchawek- opcja odwrócenia kolorów konsoli oraz włączenia skali szarości- Pro Controller może działać w trybie przewodowym, bez używania Bluetootha- włożony w dock Switch ma teraz rzadziej sam z siebie włączać telewizoryNie są to zmiany, na które czekaliśmy, ale trzeba przyznać, że to całkiem miłe udogodnienia. To kiedy w takim razie Netflix?