Nintendo zamyka kwartał finansowy, a my mamy ciekawe dane

Nintendo 3DS (Classic, XL, New 3DS, New 3DS XL) - 65.30 mln (6.45 mln

Nintendo Wii U - 13.56 mln (0.76 mln między 1 kwietnia 2016 a 31 grudnia 2016)

"Pokemon Sun/Moon" - 14.69 mln (premiera w 2016)

Nintendo podało właśnie do informacji publicznej swoje wyniki z trzeciego kwartału finansowego, który zakończył się 31 grudnia 2016 roku. Pełen rok fiskalny Wielkiego N kończy się dopiero z końcem marca 2017 (czyli po premierze Nintendo Switch), jednak już teraz poznaliśmy wiele ciekawych informacji, które zebraliśmy dla Was w jednym miejscu.=>sprzedało się w 14.69 mln egzemplarzy (w 44 dni)=>sprzedało się w 2.01 mln egzemplarzy (w 30 dni)=> Od kwietnia do grudnia zeszłego roku gracze kupili 1.84 mln kopiioraz 1.36 mln egzemplarzy=> Zapowiedziane w zeszłym rokuwciąż zmierza na 3DSa i zadebiutuje w 2017=> To samo dotyczyna 3DS - również pojawi się w 2017=> Wiosną 2017 do Europy trafi=> Zapowiedziane na Switchawciąż ma datę premiery "2017"=> 78 milionów pobrańna iOS. Ponad 5% wykupiło pełną wersję gry.=> Od dnia premiery Nintendo będzie sprzedawało Switcha z zyskiem=> Mobilna graprzesunięta na kolejny rok fiskalny (czyli po 1 kwietnia 2017)=> Bardzo dobra sprzedaż Switcha w pre-orderach, Nintendo zwiększa produkcję konsoli=> W ciągu 9 miesięcy gracze kupili 6.5 mln figurek Amiibo i 6.6 mln kart AmiiboPełen raport finansowy wraz ze wszystkimi cyferkami znajdziecie tutaj. 1. Nintendo DS (Classic, Lite, DSi, DSi XL) - 154.02 mln2. Game Boy (Classic, Color, Pocket) - 118.69 mln3. Game Boy Advance (Classic, SP, Micro) - 81.51 mln4.1. Nintendo Wii - 101.63 mln2. NES - 61.91 mln3. SNES - 49.1 mln4. Nintendo 64 - 32.93 mln5. GameCube - 21.74 mln6.1. "Pokemon X/Y" - 16.06 mln2. "Mario Kart 7" - 14.823.4. "Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire" - 13.68 mln5. "Super Mario 3D Land" - 11.17 mln6. "New Super Mario Bros. 2" - 11.09 mln7. "Animal Crossing: New Leaf" - 10.45 mln8. "Super Smash Bros 3DS" - 8.59 mln9. "Tomodachi Life" - 5.58 mln10. "Luigi's Mansion 2" - 5.20 mln1. "Mario Kart 8" - 8.26 mln2. "New Super Mario Bros U." - 5.62 mln3. "Super Mario 3D World" - 5.47 mln4. "Nintendo Land" - 5.16 mln5. "Super Smash Bros. for Wii U" - 5.16 mln6. "Splatoon" - 4.76 mln7. "Super Mario Maker" - 3.89 mln8. "New Super Luigi U" - 2.89 mln9. "The Legend of Zelda: The Wind Waker HD" - 2.11 mln10. "Mario Party 10" - 2.04 mln