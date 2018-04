Noah Emmerich zostanie agentem Mossadu

Getty Images © Mike Coppola



) dołączył do obsady sześcioodcinkowego serialu. Gwiazdą jest Sacha Baron Cohen Bohaterem obrazu będzie Eli Cohen (1928-1965). Był on jednym z najskuteczniejszych agentów Mosadu. Na początku 1962 pojawił się w stolicy Syrii jako Kamal Amin Taabet - Libańczyk pochodzenia syryjskiego, obywatel Argentyny od 1947. Założył przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem dywanów i mebli. Jako zamożny, rozmiłowany w wystawnym trybie życia człowiek interesu, nawiązał rozległe kontakty towarzyskie w środowisku syryjskich wojskowych, biznesmenów i funkcjonariuszy partii Baas. W gronie jego nowych przyjaciół znalazł się m.in. Hafiz al-Asad, późniejszy prezydent Syrii.Wpadł przez przypadek – agenci Wydziału II (radiowywiadu) syryjskiego kontrwywiadu namierzyli jego transmisję radiową, nadawaną w trakcie "ciszy radiowej", zarządzonej przez władze syryjskie w celu przetestowania radzieckich elektronicznych urządzeń namiarowych, o czym Cohen nie został poinformowany.Cohena aresztowano 18 stycznia 1965 i po torturach postawiono przed trybunałem wojskowym, pod zarzutem szpiegostwa. Skazany na karę śmierci, 18 maja tego roku został powieszony publicznie na placu Marjeh w Damaszku, przy aplauzie dziesięciotysięcznego tłumu. Jego egzekucję relacjonowała na żywo telewizja syryjska. Był pierwszym obywatelem Izraela straconym za szpiegostwo. [źródło: Wikipedia] Emmerich wcieli się w postać Dana Pelega, agenta Mossadu odpowiedzialnego za szkolenie szpiegów. Ma on mieszane odczucia jeśli chodzi o Cohena. Prześladowany jest też przez wspomnienia poważnego błędu, jaki popełnił w przeszłości.Projekt zakupił Netflix (wszędzie poza Francją).