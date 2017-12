Nolan wie, co różni "Ligę Sprawiedliwości" od "Mrocznego Rycerza"

Kinowe filmy DC już od dawna nie rozpieszczają widzów. Nadzieje na odbicie się od dna pogrzebała obecna w kinach. Powtarzające się pod jej adresem zarzuty można by wzasadzie sprowadzić do jednego: pośpiechu twórców, który odbił się na jakości. Bohaterom DC nie zawsze jednak wiodło się w kinie tak źle. Wystarczy przypomnieć sobie Christophera Nolana . Sam reżyser wyjaśnił w jednym z wywiadów, na czym jego zdaniem polega problem ze współczesnymi komiksowymi produkcjami. Nolan wyraźnie podkreślił, że miał ten niesamowity komfort, że mógł kręcić w swoim tempie i nikt go nie naglił. Ale te czasy są już za nami. Por.:Przypominamy również, że Nolan dał nowe życie i nową jakość cyklowi pogrzebanemu wcześniej przez Joela Schumachera . Chociaż akurat jego filmy o Batmanie zgubiło coś zgoła innego.Myślicie, że Hollwyood jeszcze się otrząśnie i zrozumie, że widzów nie da sie zadowolić byle czym, a filmy to coś wiecej niż maszynki do zarabiania pieniędzy?