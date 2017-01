Nominowany do Oscara Asghar Farhadi nie postawi stopy w USA?

Getty Images © Jason Merritt



Laureat Oscara zai ponownie nominowany w tym roku w kategorii najlepszego filmu obcojęzycznego irański reżyser Asghar Farhadi ) nie pojawi się najprawdopodobniej na ceremonii wręczenia Nagród Akademii.Wszystko przez dekret prezydenta Donalda Trumpa. Iran figuruje na liście państw, których obywatele nie otrzymają w najbliższym czasie wiz do USA (obok m.in. Iraku, Syrii, Sudanu, Somalii czy Jemenu) - według dekretu jest to powodowane dbaniem o ochronę kraju przez radykalnymi islamistami i potencjalnymi terrorystami. Farhadiemu nie pomaga w oczach amerykańskich władz również to, że jest muzułmaninem.Irańscy twórcy, którzy mieli pojawić się na gali, zapowiedzieli już bojkot Oscarów. Ostro zareagowało również hollywoodzkie środowisko filmowe oraz sama Akademia.Wręczenie Oscarów 26 lutego. Będziemy informować, jak do tego czasu rozwinie się sytuacja.