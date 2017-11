Nowe "Opowieści z Narnii" będą ostatnim filmem Joego Johnstona

W przyszłym roku ruszają zdjęcia do, kolejnego filmu opartego na serii fantasy autorstwa C.S. Lewisa . Za kamerą filmu stanie Joe Johnston Johnston , reżyser, który ma na koncie takie filmy jak m.in.czy, ujawnił właśnie, że po realizacji tego widowiska planuje porzucić reżyserię.ma być ostatnim filmem, przy którym stanie za kamerą.Twórca potwierdził też to, o czym już się mówiło: film nie będzie kontynuacją dotychczasowych części serii, tylko rebootem., powiedział.Akcjarozgrywa się po wydarzeniach opisanych w. Co prawda w Anglii minął zaledwie rok, ale w Narnii znacznie więcej czasu. Kaspian jest już starym królem. Prosi on Aslana o pomoc w odnalezieniu syna Riliana, jedynego spadkobiercy majątku. Aslan rekrutuje do tego zadania dwoje uczniów z Anglii: Eustachego Scrubba i Julię Pole, dla której będzie to pierwszy pobyt w Narnii.