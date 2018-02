Nowe "Tajemnice Los Angeles" wśród pilotów zamówionych przez CBS

Stacja CBS zleciła realizację czterech pilotów:. O czym opowiedzą seriale?to opowieść o tym, co dzieje się, gdy biały policjant niechcący zabija czarnoskórego lekarza. Bohaterami będą członkowie trzech zaplątanych w sprawę rodzin, a historię poznamy z perspektywy każdej z nich. Scenariusz napisali Caitlin Parrish i Erica Weiss, a producentką będzie Ava DuVernay to historia zainspirowana postacią polityka Erica Holdera: opowieść o najmłodszym w historii prokuratorze generalnym USA oraz burzliwym świecie Departamentu Sprawiedliwości. Autorem scenariusza jest Sascha Penn , a produkuje Jerry Bruckheimer to ekranizacja powieści Jamesa Ellroya (zekranizowanej już w 1997 przez Curtisa Hansona ). Jej bohaterami jest trójka detektywów, reporterka i hollywoodzka aktorka, których ścieżki krzyżują się podczas śledztwa w sprawie serii brutalnych morderstw. Scenarzystą projektu jest Jordan Harper opowie z kolei o najbystrzejszych amerykańskich żołnierzach, którzy stawią czoła największym wyzwaniom - na sali sądowej. Bohaterami serialu będą bowiem marines szkoleni na prawników. Twórcami projektu są Craig Sweeney i Craig Turk