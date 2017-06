Nowe Horyzonty: Filmy Coppoli, Lelio, Mundruczó i Lowery'ego

W programie) znalazło się- film, który przyniósł Sofii Coppoli Złotą Palmę za najlepszą reżyserię na ostatnim festiwalu w Cannes. To błyskotliwa, a przy tym przewrotna opowieść o stłumionym pożądaniu i innych przekleństwach niewinności. Akcja rozgrywa się rozgrywa się na amerykańskim Południu, w pensjonacie dla dziewcząt, którego spokojnej egzystencji nie zakłócają dobiegające z zewnątrz pomruki wojny secesyjnej. Przynajmniej do czasu, gdy jedna z wychowanek znajduje w lesie rannego żołnierza Unii, kaprala McBurney'a ( Colin Farrell ). Pojawienie się mężczyzny uruchamia lawinę emocji, erotycznych fantazji i tragikomicznych zdarzeń. Grające główne kobiece role Nicole Kidman Dakota Fanning bezbłędnie wyczuwają bardzo współczesną ironię, dyskretnie ukrytą pod podszewką stylowego melodramatu.Oto- czuła kochanka, najlepsza przyjaciółka, zdolna śpiewaczka i dumna wdowa, dla której czas żałoby stanie się czasem walki o prawo do obecności - nie tylko w życiu partnera i jego rodziny, ale także we własnym ciele. Ale Marina jest fantastyczna również dlatego, że gra ją zachwycająca Daniela Vega , w niebywały sposób łącząca na ekranie zmysłowość z siłą, wrażliwość z uporem. Sebastián Lelio (doskonale znany nowohoryzontowej publiczności twórcaczy) stworzył prawdziwą Wonder Woman, super bohaterkę, która w pojedynkę - i w nienagannym makijażu - staje do walki z uprzedzeniami.przyniosła chilijskiemu reżyserowi berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia za scenariusz oraz Teddy Award. Dystrybutorem filmu jest Gutek Film.Węgierski mistrz Kornél Mundruczó ) wraca na MFF T-Mobile Nowe Horyzonty z opowieścią z pogranicza baśni, fantastyki naukowej i kina akcji, ukazującą najbliższą przyszłość opanowanej kryzysem Europy. Bohateremjest młody człowiek o imieniu Ariel, który zostaje postrzelony podczas nielegalnego przekraczania granicy. Po wyleczeniu trafia do obozu dla uchodźców o zaostrzonym rygorze, gdzie odkrywa w sobie nadprzyrodzone moce. Kiedy opiekujący się nim cyniczny lekarz dowiaduje się, że chłopak potrafi lewitować, pomaga mu uciec z obozu. Jest przekonany, że na cudownych zdolnościach przybysza znikąd, którego wiele osób bierze za anioła, można zbić fortunę. Dystrybutorem filmu jest Gutek Film. David Lowery (autor) osobiście pokaże we Wrocławiu przebój festiwalu Sundance. Na ekranie ponownie spotkali się Rooney Mara (na festiwalu także w filmie) oraz tegoroczny zdobywca Oscara Casey Affleck . Film amerykańskiego reżysera to poetycki, wirtuozerski poemat na temat nieśmiertelności, naszych wyobrażeń na temat tego, co nas spotka po śmierci. To także błyskotliwy, fenomenalnie zagrany, wyłamujący się wszelkim klasyfikacjom gatunkowym dramat o stracie bliskiej osoby i jednocześnie przewrotna, zabawna refleksja na temat przemijania.TYLKO DO 30 CZERWCA TRWA SPRZEDAŻ KARNETÓW. PEŁNY PROGRAM FESTIWALU ZOSTANIE OGŁOSZONY 12 LIPCA NA www.nowehoryzonty.pl