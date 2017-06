Nowe Horyzonty: Mistrz Dumont i dwa debiuty z Cannes

Podczas tegorocznej edycji) widzowie będą mogli obejrzeć premierowo trzy filmy, które będą również dystrybuowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Pierwszym z nich jest szalony musical (!) w reżyserii mistrza Brunona Dumonta ) –, pozostałe dwa to odważne debiuty.w uznanym za objawienie Cannes filmie Kantemira Balagowa (nagroda FIPRESCI w sekcji Un Certain Regard), ma w sobie wiele z zaduchu. Reżyser wrzuca widza do wrzącego kotła Północnego Kaukazu u schyłku lat 90., gdzie warunkiem przetrwania jest lojalność wobec "plemienia": rodziny i etnicznej wspólnoty. Balagow patrzy na rodzinny Nalczyk oczami młodej Żydówki, uwikłanej w sieć znienawidzonych "trybalnych" zależności. Ilana próbuje wymknąć się ograniczeniom, szuka wolności, boksuje się z rzeczywistością – podczas gdy sięgając po rzadki filmowy format, Balagow zamyka wokół niej świat, jak ring. Elektryzujący, miejscami brutalny debiut 26-latka jest zwiastunem nowego, wyjątkowego filmowego talentu.Idealnie dawkowane magia i realizm, egzotyka i swojskość; do tego spora garść poezji, szczypta humoru – to wystarczyło, by debiut Rungano Nyoni zauroczył publiczność w Cannes. Mroczna baśńopowiada o dziecięcej samotności, o dalekim-bliskim świecie, w którym posądzenie o czary to sposób na wykluczenie "zbędnych" dziewczynek i kobiet ze wspólnoty. O rzeczywistości, w której korupcja, wyzysk i przemoc nie poddają się, niestety, żadnym zaklęciom. Wszystkie trzy filmy pojawią się na festiwalu w sekcji Ale Kino+.Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony. Sprzedaż karnetów festiwalowych trwa na stronie www.nowehoryzonty.pl