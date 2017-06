Nowe Kino Izraela na 17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty

"Wszystko tu jest polityczne" - twierdzi Hagar Ben Asher , nagrodzona za debiut w Cannes izraelska reżyserka, której najnowszy filmzostanie pokazany na tegorocznym festiwalu. Feministyczny, dziewczyński film Ben Asher opowiada o odnajdywaniu swojej dzikiej natury. Otwarcie kwestionuje tradycyjne role społeczne. Nowe kino z Izraela jest konfrontacyjne, nie unika wyzwań i tematów tabu. "Przede wszystkim, chodziło mi pokazanie kraju, który dynamicznie się zmienia. Oczami reżyserów, których twórczość jest instrumentem, reagującym na społeczny, polityczny i kulturowy kontekst, jest barometrem aktualności" – mówi kuratorka sekcji, Ewa Szabłowska. "Mamy zupełnie ponowoczesny Tel-Aviv, którego życie nocne i towarzyskie nie różni się wiele od Nowego Jorku czy Berlina. A zamieszkujący go milenialsi zajęci są problemami pierwszego świata". Pokazują to świetnie Hadas Ben Aroyi , nazywanej "izraelską Leną Dunham". Siostrzanym filmem jest, również opowiadający o życiu młodych kobiet w stolicy, z tym, że bohaterki Maysaloun Hamoud są Palestynkami.Emancypacja arabskich kobiet jest bardzo gorącym tematem, tak jak zresztą feminizm wnikający coraz mocniej do środowisk religijnych, o silnej patriarchalnej strukturze. W sekcji znalazła się, nietypowa romantyczna komedia Ramy Burshtein , która zanim wypłynęła na szerokie wody międzynarodowych festiwali filmowych, przez lata działała w kobiecym kolektywie filmowym – robiącym filmy dla chasydek. "Kino Haredi" jest praktyką filmową kobiet ze środowisk ultrareligijnych. Kręcone i produkowane przez kobiety filmy, adresowane są do ortodoksyjnej, złożonej z kobiet, widowni. Mężczyźni ze względów religijnych, nie mogą w tych filmach grać, być w ekipach ani nawet ich razem z kobietami oglądać. Opowie o nich krytyczka filmowa, autorka książki "Haredi Women’s Cinema" Marlyn Venig.W programie sekcji znalazła się również Yaniva Bermana – współczesna wersja "Władcy Much", pokazująca wojenną kulturę macho, odbitą w zabawach dziecięcego gangu, nagradzane Eitana Annera , pokazywany na tegorocznym Berlinale Daniela Manna czy słynnyPrzeglądowi nowego kina z Izraela towarzyszyć będzie wystawa Homefront, poszerzająca spojrzenia na postawy i problematykę podejmowane przez filmowców izraelskich, o strategie i dyskursy inicjowane na pograniczu kinematografii i sztuk wizualnych.Partnerem sekcji kina izraelskiego jest Ambasada Izraela w Warszawie.Więcej o nowym kinie z Izraela tutaj . Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 12 lipca. Sprzedaż karnetów festiwalowych trwa na www.nowehoryzonty.pl