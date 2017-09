Nowe filmy ulubionych twórców publiczności Pięciu Smaków

***





, reż. Sion Sono , Japonia 2017Bohater ubiegłorocznej retrospektywy, filmowy anarchista Sion Sono , powraca w zupełnie nowej formie. Wiosną 2017 roku w Japonii miała miejsce premiera dziewięcioodcinkowego serialu, który reżyser przygotował na zamówienie Amazon Prime Japan. Na 11. Pięciu Smakach zaprezentujemy jego specjalną, festiwalową wersję, w której twórca zabierze nas do szalonego świata współczesnych wampirów, w sam środek walki między potężnymi japońskimi i rumuńskimi klanami. Brawurowo opowiadana historia zrealizowana została w Tokio i w rumuńskiej Transylwanii, więc oprócz drapieżnego montażu, hektolitrów sztucznej krwi, wystrzałów, brokatu i kalejdoskopowych obrazów widzowie mogą spodziewać się znajomej, wschodnioeuropejskiej nuty oraz charyzmatycznej Megumi Kagurazaki w roli Elżbiety Batory./ Godspeed, reż. Chung Mong-hong , Tajwan 2016Znany festiwalowym widzom z filmów(2010) i(2013) Chung Mong-hong jest mistrzem przewrotnej zabawy z konwencjami gatunkowymi, które potrafi rozciągać, przypiekać i zagęszczać niczym mistrz filmowej kuchni molekularnej. Tym razem powraca z nietypowym gangsterskim filmem drogi, w którym smoliście czarny humor staje się kontrapunktem dla brutalnej melancholii. Nieporadny kurier wynajęty przez mafię trafia do samochodu zmęczonego życiem taksówkarza, czego efektem jest kilka intrygujących rozmów o życiu oraz poważne naruszenie spokoju zleceniodawców. Reżyser, będący zarazem operatorem, pokazuje podróż przez Tajwan w hipnotycznych ujęciach, a jego estetyczne wyczucie i precyzja, z jaką buduje napięcie, może nasuwać skojarzenia z kinem Nicolasa Windinga Refna / Close-Knit, reż. Naoko Ogigami , Japonia 2017Jedna z bohaterek retrospektywy "Kino japońskich reżyserek" na 9. Pięciu Smakach, którejszturmem podbiły serca publiczności, powraca ze słodkogorzkim rodzinnym melodramatem. Rezolutna jedenastoletnia Tomo, zaniedbywana przez wiecznie nieobecną mamę, znajduje schronienie u pracującego w księgarni wujka i jego transgenderowej partnerki - pielęgniarki, która otacza dziewczynkę serdeczną opieką. Ogigami z delikatnością i wyczuciem porusza temat trudny dla japońskiego społeczeństwa, jednak jej film jest nie tyle społecznym dramatem, co baśniową, pełną uroku i subtelnych wzruszeń opowieścią o budowaniu więzi, sztuce okazywania troski i wytrwałym pokonywaniu przeciwności.Trwa sprzedaż karnetów na 11. edycję Pięciu Smaków. W tym roku dostępne są jego trzy wersje: Karnet Pięć Smaków, Karnet Radio Azja i Karnet Master oraz karnety z atrakcyjną ofertą noclegową, przeznaczoną specjalnie dla widzów spoza Warszawy. Sprzedaż karnetów na stronie trwa do 20 października lub do wyczerpania dostępnej puli. Szczegółowy program festiwalu zostanie ogłoszony w połowie października.11. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniach 15-22 listopada.Organizator: Fundacja Sztuki ArteriaPartnerzy Pięciu Smaków: Miasto Stołeczne Warszawa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Japan Foundation, Hongkong Economic and Trade Office in Berlin, Asian Film Awards AcademyWięcej na stronieŚledź nas na, czytaj