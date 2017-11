Nowe oskarżenia wobec laureata Złotego Globu, Jeffreya Tambora

Getty Images © Kevin Winter



Tydzień temu informowaliśmy o oskarżeniach, jakie wobec zdobywcy Złotego Globu Jeffreya Tambora wytoczyła jego była asystentka. Teraz o werbalne molestowanie oskarżyła aktora jego partnerka z planu serialuJej oskarżenia mają podobny charakter, co w przypadku Van Barnes Lysette , która podobnie jak Barnes jest osobą transseksualną, twierdzi, że wielokrotnie aktor odzywał się wobec niej w sposób wyuzdany, wulgarny i wygłaszał uwagi, przez które czuła się niekomfortowo. Tambor przyznał się do tego, że ma wybuchowy temperament i czasami ma problem z kontrolą emocji. Jednocześnie zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek miła w jakikolwiek sposób molestować kogokolwiek.Amazon, producent serialu, już po oskarżeniach wystosowanych przez Van Barnes rozpoczął wewnętrzne śledztwo. Lysette tymczasem oficjalnie prosi twórczynię, Jill Soloway , by "usunęła problem i pozwoliła serialowi trwać dalej".