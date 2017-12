Nowe szczegóły "The Predator"

W wywiadzie dla portalu Pop Culture odtwórca jednej z ról w nowym Jake Busey zdradził kolejne szczegóły dotyczące filmu.Otóż akcja widowiska Shane'a Blacka ma się rozgrywać pomiędzy wydarzeniami za "Predators". Z nowego filmu dowiemy się więcej na temat technologii oraz modus operandi tytułowych kosmicznych łowców. Odkryjemy również powód, dla którego pojawili się na Ziemi. Jak się okazuje, nie chodziło wyłącznie o polowanie dla sportu.Bohaterami obrazu mają być wojskowi cierpiący na zespół stresu pourazowego. Jeden z nich widział, jak nieopodal spokojnych przedmieść ląduje statek Predatorów, co rząd USA chce utrzymać w tajemnicy. Specjalna jednostka ma wyeliminować niewygodnego świadka, a przy okazji pozbyć się jego kolegów z frontu. Jednak podczas akcji żołnierze zabijają napastników, przejmują autobus i postanawiają sami zrobić porządek - zarówno z rządowymi zabójcami, jak i z Predatorami, którzy zagrażają życiu mieszkańców. Prowadzi to do zaskakującego sojuszu z cywilami oraz partyzanckiej walki z kosmicznymi najeźdźcami na przedmieściach.W obsadzie znaleźli się m.in. Thomas Jane Yvonne Strahovski . Busey zagra syna postaci, w którą wwcielił się jego ojciec, Gary Premiera 3 sierpnia 2018.