Nowe twarze w wojennym fresku "The Last Full Measure"

) oraz Zach Roerig ) dołączyli do obsady dramatu wojennegoFilm oparty jest na prawdziwej historii. To opowieść o młodym śledczym ( Sebastian Stan ) pracującym dla Pentagonu, który walczy z waszyngtońską polityczną machiną. Usiłuje on przekonać Kongres, by przyznano Medal Honoru odważnemu medykowi z sił powietrznych, Williamowi Pitsenbargerowi. Oficer poświęcił swoje życie, by uratować 60 żołnierzy podczas jednej z najkrwawszych bitew w historii amerykańskiej armii. Starcie miało miejsce podczas wojny w Wietnamie.W obsadzie są też: Ed Harris Reżyseruje Todd Robinson