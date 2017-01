Nowela bestsellerowego pisarza SF&F Brandona Sandersona w rękach MGM

Hollywood w końcu zwróciło uwagę na jednego z popularniejszych i z całą pewnością jednego z najpłodniejszych pisarzy SF&F Brandona Sandersona. Studio MGM właśnie zakupiło prawa do jego noweliKrótki (jak na standardy Sandersona) tekst jest historią osadzoną w niedalekiej przyszłości. Dzięki zdobyczom technologicznym policja zyskała nowe narzędzie śledcze. Pozwala ono rejestrować, a później przeżywać ludziom na nowo cały dzień tak, jakby naprawdę cofnęło się w czasie. Policja stosuje to narzędzie, by odkryć, gdzie przestępcy pozbyli się narzędzi zbrodni albo co naprawdę zaszło podczas rodzinnej kłótni. Głównym bohaterem jest policyjny detektyw badającego wspomnienie zgłoszenia, które nigdy nie zostało udokumentowane. Tak dokonuje przerażającego odkrycia...MGM nie jest pierwszym studiem, które zainteresowało się twórczością Sandersona. Niedawno 20th Century Fox zakupiło prawa do ekranizacji trylogii, wydanej w Polsce jako "Mściciele".